Pokerissimo del Nettuno al Velletri

Il Velletri cade in casa per 5 a 0 contro il Nettuno. Gli ospiti però non festeggiano la vittoria. Ecco il motivo

Il Nettuno travolge il Velletri per 5 a 0 al campo comunale Scavo. Le reti arrivano tutte nella ripresa.

La partita

Il primo tempo fra Velletri e Nettuno termina con zero a zero grazie al portiere dei padroni di casa. L'estremo difensore è in stato di grazie e blinda la porta del Velletri neutralizzando almeno cinque palle gol nitide. Il numero uno del Velletri infatti si supera per ben tre volte in 1 vs 1 con Laghigna e si ripete pure su Piro. Nella ripresa però al 48esimo il Nettuno trova la rete del vantaggio con D'Auria. Gli ospiti successivamente dilagano con Sbordone (doppietta), Laghigna che segna con una splendida sforbiciata e con Di Carlo che cala il pokerissimo.

Niente festeggiamenti per il Nettuno

Il Nettuno però non festeggia la grande vittoria. Il motivo è la morte di due giovani ragazzi rimasti coinvolti in un brutto incidente sulla Pontina. Ecco il post Facebook della società: "Il Nettuno Calcio si astiene ai festeggiamenti per la vittoria della prima partita di campionato e si stringe in un unico abbraccio alle famiglie dei giovani ragazzi, Mattia Patriarca e Matteo La Perna, che questa mattina ci hanno lasciato in un brutto incidente accaduto sulla Pontina. NON SI PUÒ ACCETTARE UNA MORTE IN QUESTO MODO E DA COSI GIOVANI….. preghiamo per gli altri ragazzi feriti".