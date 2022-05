Nettuno-Santa Maria delle Mole 3-1: vittoria in rimonta per la formazione di Panicci

Il Nettuno vince per tre a uno la prima casalinga dopo la vittoria del campionato Girone C, per tre a uno contro il Santa Maria delle Mole.

La partita

Il primo termina col Santa Maria delle Mole in vantaggio. Al minuto 42 infatti è Luziatelli di testa a trovare il guizzo vincente da azione di corner. La rimonta verdazzurra parte nella ripresa al minuto 53 col gol di Nardini: Sbordone scappa via a due avversari e mette a rimorchio per Laghigna, dopo un batti e ribatti la sfera finisce fra i piedi del centrocampista del Nettuno che calcia all'angolino. Il sorpasso degli uomini di Panicci arriva al 67esimo. Calcio d'angolo di Carotti per Laghigna che di testa chiama all'intervento il portiere ospite, ma sulla palla vagante si avventa D'Auria che da pochi passi segna il 2 a 1. Il terzo gol del Nettuno arriva con Laghigna al 73esimo. Il bomber verdeazzurro segna su calcio di rigore assegnato per fallo su Sbordone.

La classifica

Il Nettuno continua a vincere e sale a quota 71 punti. Santa Maria delle Mole ferma a 45.