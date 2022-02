Il Nettuno contro la Guerra in Ucraina. Pronta una maglia speciale

La Guerra in Ucraina sta incidendo anche sul mondo del calcio, dai club più alti impegnati in Champions League (con finale spostata da San Pietroburgo a Parigi) fino a società di campionati minori. A schierarsi contro Putin e la Russia anche il Nettuno squadra militante nel campionato Promozione del Lazio.

La maglia contro la guerra

Domenica 27 febbraio in occasione dell'impegno casalingo contro il Palocco, partita che vale il primato nel Girone C del campionato Promozione del Lazio, il Nettuno si mostrerà ai suoi tifosi con una maglia speciale. I ragazzi di mister Panicci, infatti prima della partita indosserà una maglia in cui è ben impresso lo stemma della società e la scritta "Nettuno è contro la guerra" sopra le bandiere della Russia e dell'Ucraina. Le magliette saranno regalate ai tifosi prima del fischio d'inizio. Ad annunciarlo è stato il Nettuno sulle proprie pagine social: "In occasione della gara Nettuno vs Palocco, valevole per il campionato di Promozione girone C, la nostra squadra titolare si presenterà ai propri tifosi indossando questa maglia che poi regaleranno ai tifosi prima della gara. Il messaggio è chiaro è deciso NO ALLA GUERRA".