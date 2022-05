Nettuno-Grifone Roma VIII 1-0: Sbordone fa partire la festa

Il Nettuno vince ancora e fa partire la festa in casa per il salto in Eccellenza già raggiunto settimane fa. Il successo questa volta in casa arriva contro il Grifone per uno a zero.

La partita

Succede tutto nella ripresa. Al 49esimo Laghigna viene espulso per proteste e lascia i suoi in 10. La formazione di mister Panicci non si scompone e trova il gol vittoria al 77esimo. D'Amanzo verticalizza per Sbordone che rientra sul sinistro e trova l'angolo opposto. All'86esimo Cirilli storico capitano del Nettuno esce fra gli applausi salutando i tifosi. Ultima partita per il capitano verdeazzurro (classe '86) che a fine stagione si ritirerà. A fien partita al via i festeggiamenti per la qualificazione in Eccellenza.

La classifica

Il Nettuno primo sale a quota 74. Grifone quinto con 48 punti.