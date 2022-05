Nettuno-DuepigrecoRoma 4-0: poker per i verdeazzuri a un passo dall'Eccellenza

Il Nettuno vince ancora e si avvicina sempre di più al salto di categoria in Eccellenza. Contro la DuepigrecoRoma i verdeazzurri vincono per quattro a zero.

La partita

Il Nettuno sblocca la partita al 32esimo con Sbordone. Laghigna dall'esterno crossa per l'attaccante che al volo insacca l'uno a zero. Il primo tempo si chiude così ma nella ripresa i verdeazzurri dilagano. Al 57esimo il Nettuno raddoppia lancio lungo per Sbordone che sulla fascia punta l'avversario, lo salta e dal fondo mette in mezzo dove un difensore ospite svirgola e trova uno sfortunato autogol. Al 65esimo il Nettuno trova il tris che porta la firma di Ronci al suo primo gol con la maglia verdeazzurra: palla larga per Trincia che la mette in area per Ronci che segna in mezza girata. Al minuto 77 arriva il poker: lancia lungo per Laghigna che dalla trequarti porta palla arrivando a limite dell'area coll sinistro batte il portiere avversario.

La classifica

Con questo successo il Nettuno sale a quota 65 punti. A quattro giornate dalla fine alla formazione di Panicci manca solo un punto per festeggiare il salto in Eccellenza. La DuepigrecoRoma resta ferma a quota 45 punti.