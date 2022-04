Nettuno-Atletico Acilia 3-2: Eccellenza sempre più vicina per la squadra di Panicci

Non sbaglia mai il Nettuno che vince per tre a due in casa contro l'Atletico Acilia. Per i verdazzurri di mister Panicci che allungano ancora sul Palocco, l'Eccellenza è sempre più vicina.

La partita

Parte fortissimo il Nettuno che al quarto minuto è già in vantaggio con Sbordone. Al 14esimo i verdazzurri raddoppiano con Nanni e al 37esimo arriva il tre a zero che porta la firma di Sbordone che realizza così la sua doppietta. Grande primo tempo per i ragazzi di Panicci che si rilassano e permettono agli ospiti di tornare in partita. Al 70esimo Indelicato accorcia le distanze. La rimonta dell'Atletico Acilia si ferma al 90esimo con la rete di Morganti che arriva allo scadere.

La classifica

Allunga ancora il Nettuno che sale a quota 59 punti a +9 dal Palocco secondo. Atletico Acilia fermo a 29.