Nettuno, annunciato il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di mister Panicci è tempo di annunci per il Nettuno, che tramite la sua pagina ufficiale ha fatto sapere la sua nuova scelta come tecnico della prima squadra. "È Gian Luigi Staffa il nuovo tecnico del Nettuno calcio. Mister di grande e comprovata esperienza per la categoria Eccellenza. Al nuovo mister la società affiancherà Alfonso Macciocchi come secondo. La società augura al nuovo tecnico un buon lavoro sperando di raggiungere quanto prima possibile l’obiettivo preposto."