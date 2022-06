L'Azzurro si tinge di giallorosso: Mancini riparte dal vivaio della Roma per risollevare l'Italia

Dopo la drammatica esclusione dai Mondiali di novembre in Qatar, maturata contro la piccola Macedonia del Nord e la "scoppola" senza appello subita dall'Argentina (3 a 0) nella Finalissima tra vincitori di Coppa America ed Europeo, l'Italia di Roberto Mancini rialza parzialmente la testa nell'esordio della Nations League 2022, pareggiando 1 a 1 contro la Germania. E lo fa (anche) grazie a giocatori cresciuti nel vivaio della Roma, quello costruito dal 1994 a oggi da Bruno Conti con Alberto De Rossi alla guida delle giovanili negli ultimi 29 anni, prima di passare la mano e diventare responsabile della formazione degli allenatori.

Al Dall'Ara di Bologna, infatti, il commissario tecnico ha deciso di schierare ben 5 ex giovani della Primavera giallorossa: Florenzi, Frattesi, Politano, Scamacca e Pellegrini, quest'ultimo l'unico a vestire ancora la maglia romanista, con tanto di fascia da capitano al braccio e fresco vincitore della Conference League, competizione nella quale è stato eletto miglior giocatore. Una spina dorsale dall'età media di 26,2 anni che non solo permette agli Azzurri di rinverdirsi ulteriormente, ma di portare corsa, qualità e nelle speranze di Mancini e di tutti i tifosi italiani, anche qualche gol in più.

Gol che Pellegrini ha messo a segno sabato sera al 70° su cross di Gnonto, esterno offensivo diciottenne nato a Verbania e di origini ivoriane, tesserato con lo Zurigo. L'ultima rete del capitano giallorosso (a quota 4) fu alla Spagna, altro avversario blasonato, nella semifinale di Nations League persa 2 a 1. Per lui la Nazionale maggiore al momento ha significato soprattutto dolori: per un infortunio in un derby saltò gli Europei itineranti della scorsa estate, conclusi con il trionfo ai rigori a Wembley, contro i padroni di casa dell'Inghilterra.

Tutti gli altri a Roma si sono fatti le ossa, poi chi prima e chi dopo hanno preso altre strade. Matteo Politano è una garanzia di rendimento per il Napoli di Spalletti, dopo anni di prestiti tra Perugia, Pescara e Sassuolo, poi il non fortunatissimo approdo all'Inter. Gianluca Scamacca, nato e cresciuto a Fidene, da Trigoria se ne andò a 16 anni, preferendo le sirene del Psv Eindhoven. Con i pari età in Italia giocava in scioltezza, troppo alto e troppo ben piazzato per preoccuparsi degli avversari. In Olanda è durato poco, il Sassuolo lo ha riportato in Italia e anche se con qualche difficoltà e pausa di troppo, Scamacca ha trovato l'ambita continuità: 16 gol nella stagione appena conclusa, una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e più di un top club sulle sue traccie, Inter e Juventus su tutte.

Un altro che al Sassuolo gioca è Davide Frattesi, 23 anni a settembre. In realtà i primissimi passi li ha mossi con la Lazio, ma a 15 anni è passato dall'altra parte del Tevere. Dopo quattro anni ecco l'inizio della trafila: Sassuolo, Ascoli, Empoli e infine di nuovo in Emilia-Romagna, ma con mezzo piede ancora nella Capitale. Centrocampista fisico e dinamico, le attenzioni della squadra di Mourinho sono vive e un accordo tra le due società (il 30% della rivendita spetta ai giallorossi) potrebbe essere una buona base di partenza per un possibile ritorno a casa.

Alessandro Florenzi rappresenta la nota dolente, forse più per lui che per i romanisti. Dopo la trafila nelle giovanili giallorosse, si è fatto le ossa in serie B con il Crotone per poi essere richiamato da Zeman, con il quale è esploso. Le stagioni di Fonseca, però, lo hanno relegato gradualmente in panchina, dopo due brutti infortuni alle ginocchia e prestazioni non più brillanti. Due passaggi a vuoto con Valencia e Psg sembravano destinarlo al ritorno a Trigoria, ma l'annata con il Milan - coronata con lo scudetto - dovrebbero tenerlo alla corte di Pioli.

Da segnalare, infine, che nel secondo tempo Mancini ha regalato minutaggio ed esordio anche a Matteo Cancellieri (20 anni, esterno destro offensivo del Verona), ragazzo che a Trigoria si era fatto notare, ma appena compiuti 18 anni ha deciso di giocarsi la carta dell'Hellas. Scelta giusta: il classe 2002 nelle ultime due stagioni ha collezionato 14 presenze complessive con 2 reti.