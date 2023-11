Gli Azzurri e le Azzurre della Nazionale a sostegno di Roma e Gualtieri per Expo2030

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti e quella femminile di Soncin scendono in campo a sostegno di Roma per la corsa della Capitale all'Expo 2030.

Il 28 novembre a Parigi infatti sarà decretato quale città fra Roma, Ryad e Busa ospiterà la grande manifestazione internazionale. Un rush finale che vedrà a sostegno dell'amministrazione Gualtieri (col sindaco che invece non ha gradito la scelta del nuovo sponsor della AS Roma), tutta la FIGC che con il presidente Gravina sostiene la candidatura della Capitale.

In una lettera il numero uno della Federazione sostiene che: "Expo sarà a tutti gli effetti un’occasione per iniziare a immaginare nuovi territori a misura d’uomo e nuove relazioni tra noi e i nostri habitat (‘Humanlands’), lo sport dovrà recitare un ruolo fondamentale per arricchire il concetto di “People and Territories” su cui si impernia la candidatura di Roma". A testimoniare il supporto della Nazionale anche il fatto che gli Azzurri impegnati domani contro la Macedonia del Nord all'Olimpico (qui le info sulla mobilità), scenderanno in campo con la trasmissione di messaggi sui led e sui maxi schermo con messaggi di supporto.

Nel promuovere il messaggio social con lo slogan #ISupportRomaExpo2023 ci sono Gianluigi Buffon ed Elena Linari calciatrice della Roma Femminile, e protagonista della sfida di Champions League delle giallorosse contro il Bayern Monaco.

"È il momento di segnare un gol tutti insieme, perché non si vince mai da soli, si vince tutti insieme” ha dichiarato l'ex portiere. "Sosteniamo Roma Expo 2030 perché crediamo nei suoi valori di connessione, umanità e inclusione” le parole della calciatrice.