Napoli-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

Archiviata momentaneamente la Conference League dopo la vittoria contro il Bodo/Glimt e l'automatico ingresso nelle semifinali, la Roma si tuffa nel campionato. Nel giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile alle ore 19:00, i giallorossi andranno al Maradona dove sfideranno il Napoli del grande ex Spalletti per la 33esima giornata di Serie A.

Napoli-Roma, le ultime di formazione

Un unico dubbio di formazione per Mourinho: Sergio Oliveira. Mou potrebbe confermare l'undici sceso in campo giovedì ma il centrocampista portoghese non ha giocato la sfida di ritorno dei quarti di Conference League restando in panchina per tutti i 90 minuti e quindi il suo impiego a Napoli è per questo molto probabile. A far posto all'ex Porto dovrebbe essere il man of the match dell'Olimpico, Zaniolo uscito stremato dalla sfida contro i norvegesi. In questo caso Oliveira sarà vicino a Cristante in mezzo al campo, e Mkhitaryan si alzerà nella linea dei trequartisti con Pellegrini alle spalle di Abraham. Solito terzeto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez davanti a Rui Patricio. Sugli esterno nessun dubbi giocano sempre Karsdorp e Zalewski.

Qualche incognita di formazione in più per Luciano Spalletti. Di Lorenzo può recuperare al massimo per la panchina quindi dentro Zanoli. A centrocampo pronto al rilancio Anguissa con rischio esclusizione per Zielinski. In attacco Lozano è avanti nel ballottaggio con Politano.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Napoli-Roma, dove vederla

La partita Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno gustarsi la sfida fra Spalletti e Mourinho sulla propria smart tv oppure collegando al proprio televisore dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, console di gioco Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure il TIMVISION Box. In alternativa la sfida del Maradona sarà fruibile in streaming su dispositivi mobili quali pc, smartphone, tablet tramite sito o app Dazn.