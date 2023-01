Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 20 gennaio alle 20:45 la Roma andrà in trasferta al Maradona e sfiderà il Napoli capolista per la ventesima giornata di Serie A. I giallorossi arrivano all’appuntamento con 37 punti, gli stessi di Lazio e Inter e a -1 dal Milan secondo, partenopei primi a quota 50. All’Olimpico vinse la formazione di Spalletti grazie ad una rete di Osimhen. Una sfida importante per Mourinho e i suoi in piena lotta per un posto in Champions League e alle prese con la grana Zaniolo. Partita molto sentita anche dalle due tifoserie, specialmente dopo gli scontri di qualche settimana fa in autostrada.

Napoli-Roma, le ultime di formazione

Mourinho farà a meno ancora di Zaniolo. Il 22 alle prese con i dilemmi di mercato non ci sarà contro il Napoli. Chi invece scenderà in campo dopo aver riposato al Picco e recuperato al 100% è capitan Pellegrini. Mou sta pensando di inserire il centrocampista in mediana con Cristante per dar spazio ad El Shaarawy che bene ha fatto contro lo Spezia. Il Faraone completerà l’attacco con Dybala e Abraham. Sulle corsie esterne agiranno Zalewski e Spinazzola vista la squalifica di Celik e Karsdorp fuori rosa. In difesa nessun dubbio, davanti a Rui Patricio giocano Mancini, Smalling e Ibanez.

Spalletti recupera Kvaratskhelia che sarà regolarmente in campo e sosterrà l’attacco con Politano e Osimhen. In difesa l’ex giallorosso Mario Rui.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Lobotka, Anguissa, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Napoli-Roma, dove vederla

La partita Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida del Maradona scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra partenopei e giallorossi sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.