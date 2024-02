Napoli-Roma Femminile 0-1: vittoria di misura firmata Giugliano

La Roma vince per uno a zero contro il Napoli. Il testacoda della Serie A Femminile termina con una vittoria di misura delle campionesse d'Italia che si ripetono contro le partenopee eliminate in Coppa Italia solo qualche giorno fa. Prova non brillante della Roma, che crea tanto ma soffre nel primo tempo, per poi gestire con qualche brivido finale nella ripresa. Decide l'incontro Giugliano ancora una volta decisiva e la Roma blinda sempre più il suo primo posto a +11 dalla Juventus che deve ancora scendere in campo.

Napoli-Roma, la cronaca

Al 5’ Bacic in uscita ferma Giacinti. All’ottavo miracolo di Bacic su una conclusione dalla distanza di Giugliano. Sul corner seguente traversa di Linari. Al 17esimo grandissima parata di Ceasar che nega a Lazaro il gol dell’ex. Al 33esimo cross di Giugliano e acrobazia di Giacinti, riflesso di Bacic che devia in calcio d’angolo. Al 44esimo il vantaggio della Roma: cross di Haavi e sul secondo palo arriva Giugliano che al volo manda avanti le giallorosse. All’81esimo vicino al gol clamoroso Di Gugliemo che spazzando via trova la traversa, sul pallone vagante arriva il gol di Giacinti annullato per fuorigioco.

Tabellino e pagelle

Napoli (4-4-2): Bacic 7, Kobayashi 5,5, Pettenuzzo 6, Di Marino 6,5, Pellinghelli 6; Chmielinski 5,5, Gallozzi 5,5, Giai 5,5 (dal 66’ Mauri 6), Bertucci 5,5 (dal 72’ Giacobbo 6); del Estal 6 (dal 66’ Corelli 6,5), Lazaro 6 (dall’81’ Gianfico s.v.). All.: Seno 5,5

Roma (4-3-3): Ceasar 6,5; Bartoli 6, Linari 7, Valdezate 6 (dal 78’ Troelsgaard s.v.), Di Guglielmo 6; Kumagai 6, Giugliano 7, Kramzar 5,5 (dal 65’ Greggi 6); Viens 5,5, Giacinti 6 (dall’87’ Sonstenvold s.v.), Haavi 6,5 (dal 78’ Pilgrim s.v.). All.: Spugna 6,5

Marcatrici: 44’ Giugliano (R)

Ammonite: Giai (N), Lazaro (N); Ceasar (R), Giacinti (R)

Arbitro: Zago

Le top e flop giallorosse

Giugliano 7: Un suo inserimento decide l’incontro. Decisiva.

Linari 7: Baluardo della difesa romanista. Ottimi interventi, sempre puntuale. Solo la traversa le nega il gol.

Haavi 6,5: La più brillante del tridente. Suo l’assist per il gol di Giugliano.

Viens 5,5: Partita negativa della canadese. Non entra mai in partita, mai incisiva. Stranamente sottotono.