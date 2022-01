Napoli-Roma Femminile 0-1 | Haavi regala i tre punti alle giallorosse. Commento e cronaca della partita

Vittoria convincente della Roma Femminile che supera per 1 a 0 il Napoli. A decidere la sfida Haavi, arrivata nel mercato invernale e sempre più incisiva nella formazione di mister Spugna. Oggi il gol decisivo, contro l'Empoli l'assist al gol del pareggio che ha dato il via alla rimonta. Contro le campane, la Roma gioca una buona partita, zero rischi in difesa e creando diverse occasioni da gol ben dissinescate dall'ex Baldi. Questo successo proietta la Roma al secondo posto della classifica con 31 punti, gli stessi del Sassuolo (battuto nel girone di andata), e a -6 dalla Juventus fermata sul 2 a 2 dalla Fiorentina.

Napoli-Roma, la cronaca

La prima occasione della partita è giallorossa con Lazaro. Il tiro dell’attaccante romanista è però ben respinto da una bella parata di Baldi (ex del match). Il portiere si ripete poco anche su Andressa. Al 26esimo grande occasione per la Roma con Serturini, ma la numero 15 romanista da pochi passi spreca il gol del vantaggio calciando altissimo. Nella ripresa la squadra capitolina ci prova dalla distanza senza successo. All’80esimo però arriva il gol vittoria con Haavi. La norvegese è la più lesta di tutte di testa a ribadire in rete una respinta di Baldi su un tiro di Giugliano. Nel recupero ci prova il Napoli con Goldoni, ma il suo tiro è bloccato da Lind.

Tabellino

Napoli (4-2-3-1): Baldi; Di Marino, Golob, Abrahamsson, Awona; Severini, Mauri (dal 64’ Rodriguez); Colombo (dal 64’ Goldoni), Acuti, Popadinova (dal 74’ Errico), Jaimes. All.: Domenichetti.

Roma (3-5-1-1): Lind; Pettenuzzo, Linari, Di Gugliemo; Serturini (dal 74’ Pirone), Bernauer (dal 57’ Glionna), Giugliano, Greggi, Haavi; Andressa; Lazaro (dal 92’ Borini). All.: Spugna.

Marcatrici: 80’ Haavi (R)

Ammonite: Rodriguez (N), Abrahamsson (N); Pettenuzzo (R)

Arbitro: Angelucci