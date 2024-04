Napoli-Roma: tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle ore 18:00 il fischio d'inizio di Napoli-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Match importante per i giallorossi che in settimana affronteranno il Bayer Leverkusen nell'andata delle semifinali di Europa League.

4'- Recupera palla Pellegrini steso da Kvaratskhelia.Punizione per la Roma;

1'- Inizia la partita. Primo pallone per la Roma;

L'attesa dei tifosi della Roma

Kristensen vs Kvara.

De Rossi non fa ragionamenti e sceglie tanti titolari per la sfida del Maradona. Per questo in attacco giocano Dybala ed El Shaarawy a supporto di Azmoun. Squalificato Paredes, gioca Bove.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N'Dicka, Spinazzola; Bove, Pellegrini, Cristante; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

Nel Napoli non c'è Zielinski infortunato, al suo posto Cajuste. Tridente dei titolarissimi con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Anguissa, Lobotka; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.