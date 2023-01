Napoli-Roma 2-1: El Shaarawy non basta, Simeone decisivo nel finale. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma perde per due a uno al Maradona contro il Napoli. Sconfitta che lascia l'amaro in bocca ai giallorossi che dopo essere passati in svantaggio, merito di un super gol di Osimhen, restano in partita e nella ripresa trovano il pareggio con El Shaarawy (MVP romanista). Nel finale però l'unica disattenzione della partita di Smalling, costa cara e regala lo spazio necessario a Simeone per far esplodere di gioia i partenopei. La Roma nel complesso gioca una dignitosa partita, organizzata e vogliosa di pungere in attaccare. Si è rivista la Roma organizzata del post harakiri della Juve dello scorso anno. Roma che con questa sconfitta scivola a -1 dal posto Champions League.

Napoli-Roma, la cronaca

Subito Rui Patricio bravo a deviare in angolo un tiro di Kvaratskhelia. Roma vicina al gol all’11esimo con autogol. Kim per anticipare Abraham tocca il pallone e per poco non beffa Meret, pallone fuori di pochissimo. Al 17esimo vantaggio Napoli. Palla illuminante di Mario Rui per Kvaratskhelia che crossa per Osimhen che stoppa dentro l’area e con un gran destro batte Rui Patricio. Al 45esimo il nigeriano di testa va a centimetri dal due a zero. Al terzo minuto di recupero del primo tempo buona azione della Roma conclusa da un gran destro di Spinazzola ben parato da Meret. Al 62esimo altra importante parata del portiere napoletano su colpo di testa di Cristante. Grande contropiede del Napoli sul ribaltamento di fronte con Lozano che calcia benissimo trovando una super parata di Rui Patricio che devia in corner. Al 75esimo la Roma trova il pareggio con El Shaarawy che arriva sul secondo palo su cross di Zalewski, anticipa Lozano e batte Meret. All’86esimo il Napoli passa in vantaggio con Simeone. L’argentino controlla dentro l’area di rigore e col mancino trova l’angolo alto. Al 91esimo è ancora Rui Patricio a chiudere la porta sul tiro di Raspadori.

Tabellino e pagelle

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6, Mario Rui 7 (dal 69’ Olivera 6); Lobotka 6,5, Anguissa 6, Zielinksi 6,5 (dal 92' Ndombele s.v.); Lozano 5,5 (dal 76’ Raspadori 6,5), Osimhen 7,5 (dal 76’ Simeone 7), Kvaratskhelia 6,5 (dal 69’ Elmas 6). All.: Spalletti 7

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 5,5, Smalling 5, Ibanez 4,5; Zalewski 6, Cristante 5,5 (dall'89' Volpato s.v.), Matic 6,5 (dall’83’ Tahirovic s.v.), Spinazzola 5,5 (dal 46’ El Shaarawy 7); Pellegrini 5,5 (dall’83’ Bove s.v.), Dybala 6; Abraham 5,5 (dal 73’ Belotti 6). All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 17’ Osimhen (N), 86’ Simeone (N); 75’ El Shaarawy (R)

Ammoniti: Osimhen (N); Dybala (R), El Shaarawy (R)

Arbitro: Orsato

El Shaarawy 7: Migliore in campo il Faraone. Entra nella ripresa, gioca a tutta fascia e regala ai suoi il momentaneo pareggio.

Matic 6,5: Partita di personalità dell’ex Manchester United. Regge il centrocampo nel momento più difficile. Pulito in costruzione.

Smalling 5: Partita da 7 fino all'86esimo. Tiene benissimo Osimhen, anche usando le maniere forti ma si dimentica di Simeone. Errore grave.

Ibanez 4,5: Il più in difficoltà, il peggiore dei giallorossi. Sbagli sempre e spesso i tempi di intervento. Vedi primo gol napoletano.