Napoli-Roma 1-1: El Shaarawy trova il pareggio nel recupero. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma pareggia per uno a uno contro il Napoli. La partita del Maradona è una sfida a due volti con le due squadre che giocano un tempo per uno. I giallorossi sbagliano l'approccio ma reagiscono nella ripresa. Il primo tempo infatti è a tinte partenopee con a squadra di Spalletti che mette in difficoltà la squadra di Mourinho gestendo con autorità il pallone a centrocampo e colpendo grazie alle sue ali. Nel secondo tempo però la Roma cambia registro. La squadra cresce, tiene più il pallone e costruisce occasioni. Il gol porta la firma di El Shaarawy e arriva in pieno a recupero ancora una volta con un uomo entrato dalla panchina.

Napoli-Roma, la cronaca

All’undicesimo il Napoli passa in vantaggio con un calcio di rigore realizzato da Lorenzo Insigne. Il tiro dal dischetto è stato assegnato da Di Bello, dopo revisione al Var, per un fallo di Ibanez su Lozano. Al 20esimo ci prova Lozano da posizione defilata, ma Rui Patricio devia in angolo. Al 39esimo Roma vicina al pareggio. Su una punizione velenosa di Pellegrini interviene Osimhen di testa che colpisce la traversa, sfiorando uno sfortunato autogol. Al 46esimo Zalewski si mette in proprio, salta Zanoli, rientra sul destro e calcia ma Meret para. Al 61esimo clamorosa occasione per la Roma. Bellissimo traversone di Karsdorp per Abraham, ma l’inglese con tanto spazio di testa colpisce male il pallone bloccato con facilità da Meret. Al minuto 66 Roma pericolosa con Mancini che di testa su punizione di Pellegrini non trova di poco la porta. Poco dopo risponde il Napoli con Elmas e Zielinski che da fuori area calciano in porta centralmente con Rui Patricio attento in entrambe le occasioni. Al 76esimo Zaniolo a tu per tu con Meret prova a superare il portiere in uscita che pare e travolge il 22 giallorosso. Lamentele giallorosse per un presunto fallo di rigore, ma per Di Bello è tutto regolare. Nell’occasione viene espulso Fuzato dalla panchina per proteste. Occasione Napoli all’80esimo ma Osimhen in contropiede da posizione angolata non trova lo specchio della porta. Al 91esimo la Roma trova il pareggio con El Shaarawy. Bella azione dei giallorossi che creano a destra con Pellegrini che mette in mezzo, velo di Felix, tacco di Abraham e il 92 romanista sul secondo palo arriva e col destro batte Meret. Al 97esimo ancora Roma pericolosa con un colpo di testa di Pellegrini ma Meret inchioda il pallone a terra.

Tabellino e pagelle

Napoli (4-3-3): Meret 6,5; Zanoli 5,5, Rrhamani 6, Koulibaly 7, Mario Rui 6,5; Anguissa 6,5, Lobotka 6,5 (dal 57’ Zielinski 5,5), Ruiz 6 (dal 68’ Demme 5,5); Lozano 6,5 (dal 68’ Elmas 5,5), Osimhen 5,5 (dall’83’ Mertens s.v.), Insigne 7 (dall’83’ Juan Jesus s.v.). All.: Spalletti 6,5.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 5,5 (dall’84’ Carles Perez s.v.), Smalling 6,5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Oliveira 5,5 (dal 75’ Veretout 6), Cristante 5,5 (dal 46’ Mkhitaryan 6), Zalewski 6 (dal 75’ El Shaarawy 7); Pellegrini 6; Zaniolo 5,5 (dall’86’ Felix 6), Abraham 6. All.: Mourinho 6,5.

Marcatori: 11’ rig. Insigne (N); 91’ El Shaarawy (R)

Ammoniti: Koulibaly (N), Zanoli (N), Lozano (N), Insigne (N); Cristante (R), Zaniolo (R)

Espulsi: Fuzato (R)

Arbitro: Di Bello

I top e flop giallorossi

El Shaarawy 7: Dopo un lungo periodo buio il Faraone torna protagonista. Entra bene in partita e poi sigla il gol del pareggio.

Abraham 6: Sbaglia un gol fatto sullo zero a uno del Napoli. Si riscatta con bell’assist di tacco per il gol del pari.

Zaniolo 5,5: Il più propositivo dei giallorossi nelle intenzioni ma manca sempre il colpo finale. Non riesce mai a superare un perfetto Koulibaly.

Ibanez 5: Sciagurato il suo intervento su Lozano. Dalle sue parti il Napoli dilaga.