Napoli-Lazio Women 2-0: prima sconfitta stagionale per le biancocelesti

La Lazio Women ha perso lo scontro diretto contro il Napoli per due a zero. Nell'ultima partita del 2022 del campionato di Serie B Femminile, le ragazze di Catini sono ande incontro alla prima sconfitta stagionale. Non una bella prova delle biancocelesti che possono sorridere però per la classifica che le vede ancora prime con 29 punti, due in più rispetto al Napoli. Il 2023 per la Lazio inizerà con la sfida di Coppa Italia al Milan e poi il campionato con la partita contro il Cesena.

La cronaca

Il Napoli sblocca subito la partita. Al 9' su schema da corner Gomes fa uno a zero. Ad inizio ripresa il raddoppio partenopeo con la firma di Pinna che servita in profondità sfugge al fuorigioco ed è glaciale contro Guidi. Come nel primo tempo poca Lazio, orfana di Visentin con le biancocelesti che non trovano il modo di rendersi pericolose.

Tabellino

Napoli: Tasselli, Di Bari, Faria Gomes, Gonzalez, Pinna (88' Del Estal Mateu), Nozzi, De Sanctis, Veritti, Tamborini (94' Botta), Ferrandi (82' Repetti), Mauri. All.: Lipoff

Lazio: Guidi; Pittaccio, Varriale, Kakampouki, Toniolo; Castiello (71' Jansen), Eriksen, Colombo; Proietti (50' Vivirito, 85' Falloni); Fuhlendorff, Chatzinikolaou (50' Palombi). All.: Catini

Marcatrici: 9' Gomes (N), 54' Pinna (N)

Arbitro: Tropiano