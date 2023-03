Napoli-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Venerdì 3 marzo 2023 la Lazio giocherà l’anticipo della 24esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri scenderà in campo alle 20:45 al Maradona contro il Napoli. Alla sfida i biancocelesti arrivano dopo la vittoria di lunedì contro la Sampdoria e il quarto posto in classifica conquistato, partenopei primi e in corsa solitaria verso lo scudetto. La partita d’andata all’Olimpico terminò sul risultato di 2 a 1 per i campani.

Napoli-Lazio, le ultime di formazione

Maurizio Sarri non avrà a disposizione Casale. Il difensore infatti squalificato salterà la trasferta in Campania. Rientra però Alessio Romagnoli dopo l’infortunio. Dubbi su chi affiancherà l’ex Milan in difesa. Salgono le quotazioni di Gila causa influenza per Patric. Terzini agiranno Marusic e l’ex Hysaj. A centrocampo i titolari Cataldi, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco ritornerà dal 1’ Zaccagni insieme a Immobile e Felipe Anderson. Nonostante il tutore e la mascherina dalla panchina ci sarà Pedro. In porta Provedel.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui. Al posto del portoghese ci sarà Olivera. Altro dubbio in attacco, dove Politano, Elmas e Lozano sono in corsa per una maglia da titolare.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Napoli-Lazio, dove vederla

La partita fra Napoli e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vedere la sfida del Maradona basterà collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a DAZN, potrà vedere la partita in diretta tv attivando Zona DAZN e sintonizzandosi sul canale numero 214 di Sky.