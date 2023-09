Napoli-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Conosciuto proprio girone di Champions League, con pericolo guerra fra ultras, la Lazio si rigetta in campionato dove sabato 2 settembre alle 20:45 affronterà al Maradona affronterà il Napoli. In casa della capolista e dei campioni d’Italia in carica, la squadra di Sarri cercherà i primi punti in campionato dopo le sconfitte rimediate contro Lecce e Genoa.

Napoli-Lazio, le ultime di formazione

La Lazio ha annunciato Guendouzi ma il francese andrà al massimo in panchina. A centrocampo non si toccano Cataldi e Luis Alberto, opportunità dal 1’ per Vecino (match winner lo scorso anno) che scalza Kamada lontano dalla condizione migliore. In attacco nessun cambio con Immobile, suo l’unico gol biancoceleste della stagione, supportato da Zaccagni e Felipe Anderson. In panchina Isaksen. In porta ci sarà Provedel nonostante l’errore contro il Genoa. Davanti al portiere confermato Casale insieme a Romagnoli, mentre Lazzari può tornare in panchina per lasciar spazio all’ex Hysaj e Marusic.

L’ex allenatore della Roma Garcia adesso sulla panchina dei partnopei, ha un solo dubbio confermare l’11 che ha battuto il Sassuolo o Kvaratskheila titolare al posto di Raspadori? Il georgiano parte avanti nel ballottaggio.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka, Anguissa, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskheila. All.: Garcia

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Napoli-Lazio, dove vedere il match

La partita fra Napoli e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere la sfida del Maradona è valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.