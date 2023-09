Napoli-Lazio 1-2: tacco di Luis Alberto e mancino di Kamada, colpo grosso al Maradona

La Lazio trova i primi punti del suo campionato battendo il Napoli campione d'Italia. I biancocelesti passano per due a uno al Maradona trascinati da un superbo Luis Alberto. Il mago con un gol e un velo, che vale un assist per il primo gol in biancoceleste di Kamada permette a Sarri di andare alla sosta con certezze ritrovate. Fra queste c'è sicuramente una difesa di nuovo importante che concede solo le grandi giocate di Kvaratskeila ma limita Osimhen e un Felipe Anderson vecchio stile. La Lazio però non si difende soltanto ma torna a costruire con pulizia dal basso, crea linee di passaggio già dalla retroguardia e avvia il suo gioco rimasto ingolfato nei primi 180 minuti di campionato. Bene anche Guendouzi pronto a ritagliarsi un ruolo importante e il primo squillo di Kamada fa ben sperare. Con questo successo la Lazio lascia l'ultimo posto superando la Roma ferma a 1 punto e sconfitta dal Milan.

Napoli-Lazio, la cronaca

Al 13esimo punizione di Zielinksi, Provedel devia in corner. Sull’angolo Osimhen di testa sfiora l’1-0 Napoli, ma il pallone esce fuori di poco. Al 21esimo missile di Kvaratskeila e miracolo di Provedel che spinge in angolo il pallone del georgiano destinato sotto la traversa. Al 30esimo Lazio in vantaggio con una magia di Luis Alberto. Il dieci biancoceleste di tacco infilza Meret su assist di Felipe Anderson. Al 32esimo pareggio immediato del Napoli con un tiro di Zielinski deviato che beffa Provedel. Al 46esimo gran tiro di Zielinksi ancora Provedel che respinge. Al 52esimo Lazio avanti grazie a Kamada: Felipe Anderson scappa a destra e mette in mezzo, velo di Luis Alberto per la corrente Kamada che col mancino batte Meret. Dal 67esimo al 72esimo la Lazio segna due gol con Zaccagni e Guendouzi che l’arbitro annulla per fuorigioco. All'84esimo Zaccagni scambia con Luis Alberto col 20 laziale che calcia a giro e per poca non trova il tris.

Tabellino e pagelle

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5,5, Olivera 5 (dal 66’ Mario Rui 6); Lobotka 6,5, Zielinski 6,5 (dall'84' Simeone s.v.), Anguissa 5,5; Politano 6 (dal 75’ Lindstrom 5,5), Osimhen 5, Kvaratskeila 6,5 (dal 66’ Raspadori 5,5). All.: Garcia 5,5

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Hysaj 6 (dall'81' Pellegrini s.v.), Casale 6, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Cataldi 6,5, Kamada 7 (dal 65’ Guendouzi 6,5), Luis Alberto 8; Felipe Anderson 7 (dall'80' Pedro s.v.), Immobile 6,5 (dal 93' Castellanos s.v.), Zaccagni 5,5 (dal 93' Isaksen s.v.). All.: Sarri 6,5

Marcatori: 32’ Zielinski (N); 30’ Luis Alberto (L), 52’ Kamada (L),

Ammoniti: Zaccagni (L), Luis Alberto (L)

Arbitro: Colombo

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 8: Strepitoso il Mago. Il gol di tacco è incantevole, il velo sul gol di Kamada è poesia. Nel mezzo tocchi, ritmo di gioco e idee. Il migliore della Lazio oggi e nell'inzio di campionato. Leader tecnico della squadra senza discussione.

Felipe Anderson 7: Prova maiuscola del brasiliano che con i suoi strappi ha firmato due assist. Bella risposta dopo le prime pessime partite.

Kamada 7: Il primo gol con la maglia della Lazio del giapponese è pesantissimo. Rete fondamentale che impreziosisce la sua prestazione.

Zaccagni 5,5: Spento il 20 laziale. Aveva trovato il gol ma in fuorigioco e sempre per una suaposizione di fuorigioco è stato annullato il gol di Guendouzi.