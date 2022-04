Napoli Femminile-Lazio Women 0-1: decisiva Ferrandi su rigore. Cronaca e commento della partita

La Lazio Women vince a Napoli lo scontro diretto per la salvezza. La partita viene decisa nel primo con un rigore di Giulia Ferrandi che sblocca la partita sull’uno a zero che sarà poi il risultato finale. Tre punti importanti, quarto risultato utile, per le biancocelesti che sognano e tengono un vivo il sogno salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. La Lazio inizia la partita come suo solito spingendo forte per poi subire gli attacchi avversari. Bene Orstrom prima e Guidi poi a mantenere inviolata la porta biancoceleste e difendere la vittoria preziosa.

Napoli-Lazio Women, la cronaca

La Lazio al solito parte forte e ci prova più volte dalla distanza con Di Giammarino e Ferrandi. Al 30esimo le biancocelesti passano in vantaggio. Garnier stende Visentin dentro l’area e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto va Ferrandi che non sbaglia. Il primo tempo termina con un brivido per la difesa laziale su un tentativo di Goldoni. Nella ripresa Guidi sostituisce l’infortunata Ohrstrom, e al 58esimo si oppone alla grande a Goldoni. Nel finale Napoli ad un passo da pareggio con Pinna prima e Berti poi sulla respinta di Guidi.

Tabellino

Napoli Femminile (3-5-2): Baldi; Golob, Di Marino, Garnier; Erzen, Tui, Errico (dal 55’ Pinna), Severini (dal 71’ Toniolo), Abrahamsson (dall’81’ Kuenrath); Goldoni, Soledad. All.: Castorina.

Lazio Women (4-3-3): Ohrstrom (dal 46’ Guidi); Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci (dal 61’ Heroum); Castiello, Ferrandi (dall’82’ Savini), Di Giammarino; Fridlund (dal 64’ Groff), Cuschieri (dal 61’ Pezzotti), Visentin. All.: Catini.

Marcatrici: 30’ Ferrandi (L)

Ammonite: Di Marino (N), Toniolo (L); Di Giammarino (L), Cuschieri (L), Vigliucci (L), Visentin (L)

Arbitro: Centi