Muzzi-gol e la Lupa Frascati batte il Paliano

Torna a vincere dopo due pareggi consecutivi la Lupa Frascati, che in casa contro il Città di Paliano si aggrappa a Muzzi per trovare una vittoria sofferta e desiderata. A decidere il match è stato un gol al 17' di Muzzi, bravo a chiudere in rete di testa dopo una splendida azione di Pagliaroli. Nel secondo tempo la Lupa Frascati recrimina per un rigore non fischiato a Muzzi e si deve guardare dal ritorno del Paliano, che spreca una chance grossa al 31' con Donnini e si vede negare da Iali nel finale la gioia del pareggio con un autentico miracolo. ll Frascati sale così a 38 punti, agganciando il Ferentino alla testa della classifica.

