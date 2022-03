Muzzi salva il Frascati, è 4-3 con la Vis Sezze

Pioggia di gol tra Lupa Frascati e Vis Sezze, sfida di alta classifica del girone C di Eccellenza Lazio. Dopo un finale di primo tempo con tre gol in sei minuti, ad appannaggio del Frascati che si riprende due volte il vantaggio con Pagliaroli e Costantini, succede di tutto nel secondo tempo, complice la grandissima reazione della Vis Sezze. La squadra ospite dopo aver subito il gol di Costantini all'85' che sembra chiudere il match reagisce con rabbia, e in cinque minuti trova l'uno-due firmato da Mollo e Valente che riporta un clamoroso pareggio. A spezzare le esultanze degli ospiti però ci pensa Muzzi, che sul suggerimento di De Vita, bravissimo ad addomesticare il pallone, regala la palla della vittoria all'attaccante, che firma tre punti pesantissimi per il Frascati in chiave campionato, sempre più capolista.

??????????, ??^ ????????: ???? ???????? – ??? ????? ? – ?

????: Santi; Ferraro, Molinari, Montella, Costantini; Citro (22’st Hrustic), Lalli (35’st Panella), Schiena; Pagliaroli (42’st Sebastiani), Pompili (29’st De Vita), R. Muzzi (42’st N. Muzzi). A disp. : Iali, Tordella, Caso, Savo Sardaro, Villa. All. : Pace.

??? ?????: Paccariè; Cecconi (25’st Franchin), Marchetti (1’st M. Mollo), Valente, Compagno; Di Trapano, Onorato, Zaccaria; Palluzzi (35’st Dell’Aguzzo), Loria, Consoli. A disp. : Caruso, D. Mollo, Rieti, Suprano, Mihalache, Giannone. All. : Di Vezza.

???????: Gagliardi di San Benedetto del Tronto. ??????????: Corsini di Roma 1 e Petrella di Albano Laziale.

?????????: 32’pt Pagliaroli, 34’pt Loria, 38’pt rig. Costantini, 40’st Costantini, 42’st M. Mollo, 46’st Valente, 50’st N. Muzzi.

????: 1’ e 5’ rec. ; ammoniti Loria, Marchetti, Citro, Compagno, Cecconi, Montella, Valente, Mihaliche, N. Muzzi.