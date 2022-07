Muriqi diventa un caso Fifa. Cosa succede

La situazione di Muriqi alla Lazio si complica ogni giorno di più. Sembrava fatta per il passaggio dell'attaccante kosovaro al Bruges ma poi è saltato tutto. La Lazio valuta di intervenire per vie legali.

Muriqi-Bruges, cosa succede

La Lazio aveva trovato l'accordo col Bruges per la cessione a titolo definitivo di Muriqi per circa 11 milioni di euro. La trattativa però è saltata durante le visite mediche. Infatti per il Bruges Muriqi non avrebbe superato i test fisici e rimandato indietro l'attaccante. "Visite mediche mediocri" la motivazione del club belga che avrebbe proposto alla Lazio un cambio di formula: dal trasferimento a titolo definitivo a quello di prestito con diritto di riscatto.

Il ripensamento e nuova formula del Bruges non sono piaciute alla Lazio. I biancocelesti hanno fatto ripetere i test a Muriqi alla Clinica Paideia per dimostrare l'inesistenza delle affermazioni del Bruges. Per la Lazio il club campione del Belgio ha solo agito rimangiandosi l'accordo preso a carte firmate. Per questo Lotito sta valutando di agire per vie legali.

Le azioni della Lazio

Muriqi ripartirà per il Belgio completare il trasferimento. In caso di opposizione del Bruges i legali biancocelesti sono pronti a denunciare il comportamento del club belga alla Fifa consapevoli del fatto che Muriqi ha superato i test senza problemi.

Il futuro di Muriqi

Muriqi ('94) aveva accettato l'offerta del Bruges pur di chiudere l'esperienza negativa alla Lazio (49 presenze, 2 gol) con cui è sottocontratto fino al 2025 con un ingaggio di 2,2 milioni a stagione. Il Pirata arrivato per quasi 20 milioni di euro nella Capitale nel 2020 non prenderà parte al ritiro estivo di Auronzo e come confermato durante le visite mediche non rimarrà alla Lazio. In caso saltasse il suo trasferimento in Belgio, tornerebbe di moda il Maiorca, club spagnolo dove Muriqi ha militato negli ultimi sei mesi collezionado 4 gol e 3 assist in 16 presenze. Gli spagnoli sono pronti a mettere sull piatto fra i 7-8 milioni di euro una cifrà inferiore rispetto a quella offerta dal Bruges.