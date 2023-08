"ROMELV": il murale che celebra l'arrivo di Big Rom

Oggi è il Lukaku-day e la Lukaku-mania dilaga per la Capitale. Big Rom non è ancora arrivato, sbarco previsto a Ciampino nel pomeriggio, e Roma e i romanisti sono pronti ad accoglierlo. Per celebrare il grande colpo di mercato giallorosso, per le strade del centro è apparso un murales dedicato al belga.

Il murale

In via dei Capocci nel rione Monti ad un passo dal Colosseo è apparso su un muro un murales dedicato a Lukaku. L’opera porta la firma di Anonimo74 celebre street artist capitolino che spesso e volentieri ritrae i campioni giallorossi. Sono suoi infatti i murales San Paulo la Joya e San José dedicati ovviamente a Dybala e Mourinho.

Nell’ultima opera dell’artista l’attaccante ex Inter veste i panni di Massimo Decimo Meridio il celebre Gladiatore sorridente con elmetto in mano su sfondo giallorosso. Compare anche la scritta ROMELV.