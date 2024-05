Trent'anni senza Di Bartolomei: il ricordo di Ago da Gualtieri al murales in Australia

Il 30 maggio il popolo romanista si è raccolto per l'anniversario della scomparsa di Agostino di Bartolomei. Tanti i messaggi per Ago dal sindaco Gualtieri ad un nuovo murales in Australia dove l'AS Roma chiuderà la stagione sfidando in amichevole il Milan proprio in ricordo dell'ex capitano giallorosso morto 30 anni fa.

Il murales

A Perth si sfideranno Roma e Milan le due ex squadre di Ago e proprio lì come pubblicato dal club giallorosso sui propri social è apparso un murales in omaggio della leggenda originaria di Tor Marancia. Il murales ritrae Ago con la maglia dei giallorossi arancione, dove è presente lo storico lupetto di Gratton.

Da Gualtieri alla Lazio

Non sono mancati i messaggi in meroria di Di Bartolomei. "A trent’anni dalla sua scomparsa il ricordo di Agostino Di Bartolomei è più vivo che mai. Mi ha fatto molto piacere sentire quanta commozione circonda ancora la memoria di un grande capitano amato e rispettato non solo per la potenza dei suoi tiri ma anche per l’umiltà, la dolcezza e l’intelligenza con cui si è sempre proposto al pubblico. Roma, la sua città, lo ricorderà per sempre con quel calore umano riservato solo agli uomini speciali che hanno lasciato il segno" - è stato il messaggio del sindaco di Roma e tifoso giallorosso Roberto Gualtieri.

A trent’anni dalla sua scomparsa il ricordo di Agostino Di Bartolomei è più vivo che mai. Mi ha fatto molto piacere sentire quanta commozione circonda ancora la memoria di un grande capitano amato e rispettato non solo per la potenza dei suoi tiri ma anche per l’umiltà, la… pic.twitter.com/u4IpQ6oWgv — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) May 30, 2024

Pure la Lazio ha voluto ricordare l'avversario di tante battaglie: "Grande calciatore e persona autentica. Dopo 30 anni il ricordo di Agostino Di Bartolomei è ancora vivo".

Grande calciatore e persona autentica. Dopo 30 anni il ricordo di Agostino Di Bartolomei è ancora vivo. pic.twitter.com/MYNOBVwOog — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 30, 2024

Infine Lorenzo Pellegrini ha pubblicato un murales di Testaccio che lo ritrae in spalle ad Ago mentre solleva la Conference League. "Un pensiero e un abbraccio. Grande Capitano" - ha scritto il numero 7 di De Rossi.