Il cartello di Allerona diventa "Alè Roma": multato tifoso romanista

Non sono bastati i caroselli e le trombette. C'è anche qualche tifoso romanista, ebbro di gioia (e forse non solo) per la vittoria della squadra giallorossa in Conference League, che ha voluto celebrare il trionfo andando oltre il consentito. E ha pagato, in tutti i sensi.

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio il cartello stradale che indica l'ingresso nel comune di Allerona, 1.700 abitanti in provincia di Terni, è stato vandalizzato. Qualcuno ha pensato bene di storpiare il nome della cittadina in "Alè Roma", credendo fosse divertente. E soprattutto di farla franca.

Dopo alcuni giorni di indagini, i carabinieri di Terni sono riusciti a individuare il responsabile, uno sportivo 43enne del posto. Per lui il tifo sfegatato ha rappresentato un costo: 41 euro di multa e l'obbligo al ripristino dei luoghi vandalizzati.