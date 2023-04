Mourinho zittisce i tifosi e gela la Roma

La Roma ha battuto per tre a zero la Sampdoria e raggiunto l?Inter al quarto posto della classifica. La serata dell?Olimpico è però rovinata dai alcuni cori razzisti a cui risponde direttamente Mou che nel post gara gela i tifosi.

I cori contro Stankovic

Gli oltre 60mila, ennesimo sold-out, dell?Olimpico hanno tifato e incitato la Roma dal 1? fino al 90esimo. Un tifo caldo e caloroso come sempre per i giallorossi che però si è macchiato di cori razzisti. Al 51esimo arriva l?espulsione per doppio giallo di Murillo, Stankovic protesta e dalla Curva Sud e poi da altri settori dello stadio parte il coro ?Sei uno Zingaro? rivolto all?ex giocatore di Lazio e Inter che a sua volta ringrazia in maniera ironica i tifosi della Roma perché come dirà in conferenza, per lui non è un insulto.

Interviene Mou

A placare i beceri cori dei tifosi giallorossi interviene José Mourinho. Lo Special One si alza dalla panchina e alza il braccio per chiedere alla Curva Sud di smettere di urlare quei cori nei confronti del suo ex giocatore ai tempi dell?Inter, con Stankovic che ringrazia il suo ex mentore. In pochi secondi dal gesto dell?allenatore lo stadio cambia cori e riparte ad incitare la squadra che poi troverà con Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy i gol della vittoria. ?Non è una cosa bella. L?ho fatto per un grande uomo e un grande amico, ma lo farei anche per un altro. Ho seguito l?istinto: il mio amico non si tocca? ? ha commentato Mou nel post partita.

Mou gela la Roma

Dopo aver zittito i tifosi durante la partita Mou gela l?ambiente giallorosso riguardo il suo futuro. Il contratto dello Special One scade nel 2024 e su questo l?allenatore precisa ma non rassicura: ?Dal punto di vista contrattuale io ho un anno ancora di contratto ma il calcio è il calcio e a volte i contratti non sono la cosa più importante?.

Una doccia gelida di Mou e sul suo futuro giallorosso. Mourinho si trova bene a Roma e ha un buon feeling con l?ambiente ma la sua permanenza sarà legata alla qualificazione in Champions League ma soprattutto dal progetto e dagli investimenti dei Friedkin ieri presenti allo stadio.