Mourinho tende la mano a Karsdorp: l'olandese verso il reintegro

Prove di pace fra Karsdorp e José Mourinho. L?olandese dopo essere finito fuori rosa e sul mercato si è allenato con il resto della squadra e il tecnico ha aperto al suo reintegro.

Il traditore

Il 9 novembre 2022 l?ultima partita di Karsdorp con la maglia della Roma. Contro il Sassuolo i giallorossi pareggiano per uno a uno e nel post gara Mou si scaglia contro il terzino ritenendolo responsabile del risultato indicandolo come traditore. L?allenatore non perdona l?atteggiamento da non professionista del giocatore e lo invita a trovarsi una nuova squadra. Il giocatore torna in Olanda e non ha risposto alla convocazione dopo Roma-Torino con Mou che lo ha poi escluso dalla tournée in Giappone. Fra le parti inizia una ?battaglia? dove intervengono pure l?agente e l'avvocato del calciatore, la FifPro (Federazione internazionale dei calciatori professionisti), con la Roma accusata di mobbing. A gennaio Tiago Pinto non riesce a vendere Karsdorp, mai più convocato dopo il Sassuolo, che resta a Trigoria.

Il reintegro

Un po' perché non è stato venduto, un po' per necessità (Celik sparito dai radar dopo l?autogol contro la Cremonese, Spinazzola recuperato ma che non dà garanzie fisiche) Mou ha teso la mano a Karsdorp dopo le ultime partite auspicando un suo passo in avanti. Karsdorp dopo aver smaltito dei problemi fisici, si è allenato in gruppo (con tanto di foto sul suo Instagram) e va verso la convocazione nell'impegno di Europa League contro il Salisburgo, dopo che ha saltato Lecce perchè non in perfette condizioni fisiche. Difficilmente giocherà titolare nel breve periodo ma l?olandese può rientrare nelle rotazioni per dare il cambio a Zalewski ed El Shaarawy che stanno giocando senza riposo.

Il futuro

L?idea della Roma e di Karsdorp è comunque quella di separarsi a fine stagione. Il rientro in rosa del giocatore è da vedere anche come mossa del club per far riprendere valore al giocatore per cederlo nella prossima finestra di mercato a cifre considerate valide (circa 15 milioni di euro). La Roma infatti mantiene la sua linea in chiave mercato in uscita, come successo con Zaniolo e per questo per dar via Karsdorp valuterà soltanto offerte valide per una cessione a titolo definitivo e niente prestiti.