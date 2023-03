Mourinho salta il derby: confermata la squalifica

José Mourinho non sarà sulla panchina della Roma nel derby contro la Lazio del 19 marzo. La Corte d'Appello ha confermato la squalifica di due giornate allo Special One dopo la bufera in Cremonese-Roma.

Squalifica confermata

Con un comunicato in data odierna, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso delal Roma e confermato a Mou la squalifica di due giornate inflitte dopo l'espulsione rimediata dal tecnico contro la Cremonese e il duro attacco al quarto uomo Serra. Il collegio non ha dato attenuanti a Mourinho e ha confermato la pena inflitta dal giudice sportivo l'1 marzo per per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all’atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive”. Per lui anche un’ammenda di 10.000 euro.

Mou salta il derby

La squalifica era stata inizialmente sospesa, con l'allenatore che ha guidato la Roma al successo contro la Juventus, ma la conferma di oggi costringerà il portoghese a saltare la sfida di domenica all'Olimpico contro il Sassuolo ma soprattutto il derby del 19 marzo. Stracittadina infiammata da Sarri che parlando proprio della sospensione della squalifica di Mou parlò di sospensione alla carriera e sottolineo la disparità di trattamento fra lui e lo Special One.

E Serra?

Lo scontro Mourinho e Serra non ha lasciato scampo nemmeno al quarto uomo. Al fischietto di Torino, reo secondo l'allenatore di averlo offeso, viene contestata la violazione dell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e del Codice deontologico dei direttori di gara. e ora ha cinque giorni di tempo per presentare la propria memoria difensiva oppure chiedere di essere ascoltato di nuovo dagli inquirenti. L'arbitro rischia il deferimento e l'esclusioni dai campionati di Serie A e B.