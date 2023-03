Mourinho, squalifica sospesa: sarà in panchina per la sfida fra Roma-Juve

Il tecnico della Roma Josè Mourinho sarà regolarmente in panchina domenica sera all'Olimpico per la sfida contro la Juventus. Al tecnico portoghese, che era stato squalificato per due giornate allo stadio Zini di Cremona, dopo il ricorso d'urgenza presentato dalla società giallorossa, è stata concessa dalla Corte federale d'appello, la sospensiva. In merito al ricorso, presentato dalla Roma con procedimento d'urgenza riguardo la squalifica di due giornate dell'allenatore José Mourinho, la Corte Sportiva d'Appello - ritenendo necessaria l'acquisizione degli atti di indagine da parte della Procura Federale - ha disposto una sospensiva sull'efficacia della sanzione fino all'udienza di rinvio fissata per il giorno 10 marzo alle 14.30.

Lo scontro con il quarto uomo

Era stato lo Special One nel post partita ha attaccato il quarto uomo puntando anche le vie legali. All’alba della ripresa dopo uno scontro fra Kumbulla e Tsadjout, Mou chiede spiegazioni a Serra, quarto uomo di Cremonese-Roma. L’ufficiale di gara si sarebbe rivolto all’allenatore con “Fatti i c…i tuoi” scatenando la rabbia del portoghese (nel labiale di Mou si vede ripetere stupeftato “fatti i c..i tuoi?”. Da lì Piccini arbitro dell’incontro espelle Mou e Serra rincara la dose con “Ti prendono tutti per il c…, vai a casa”.

Mou nel post gara

Nel post gara Mourinho è furioso e minaccia Serra di agire per vie legali: “Serra è un bugiardo. Io sono emoziale non pazzo, se ho reagito così qualcosa di grave è successo. Se Serra avesse detto a Piccinini cosa mi ha detto sarebbe andato fuori lui e non io”. Voglio vedere se posso fare qualcosa a livello legale”. Mou racconta di aver chiesto a Piccinini se ci fosse la registrazione delle parole di Serra, ricevendo però risposta negativa. Il fiume in piena di Mourinho non si ferma e lancia pure un missile sulla malafede arbitrale dicendo: “Non voglio neanche entrare nella dinamica che Serra è di Torino e noi domenica giocheremo contro la Juve”.

Il tecnico Allegri su Mourinho

"Se mi accomunano a Mourinho sono molto contento, ha vinto 26 trofei in carriera e non sono pochi - le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, prima del match contro la Roma all'Olimpico -. A Roma sta facendo un ottimo lavoro, la Roma era da qualche anno che non lottava per entrare in Champions, ha fatto 44 punti. Mi dispiacerebbe se domani non ci fosse, spero di vederlo in campo. Secondo me una volta che l'allenatore viene buttato fuori dalla partita gli si può dare una multa, poi la volta dopo deve essere in panchina. Con le multe si può magari aiutare chi ha bisogno".