Mourinho saluta i tifosi della Roma: la musica del Gladiatore e le foto con tre calciatori

Poche parole e tante immagini. In sottofondo la colonna sonora del Gladiatore con la voce di Bocelli. Così José Mourinho ha salutato la Roma e i suoi tifosi dopo l’esonero arrivato ieri con l’arrivo sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi.

Il video

Nel video postato sui suoi social Mourinho ripercorre le tappe dei suoi quasi tre anni sulla panchina della Roma. Dalla corsa sotto la Sud per il successo al fotofinish contro il Sassuolo alla vittoria della Conference passando alla finale persa di Budapest. L’abbraccio dei tifosi al ritorno da Tirana, il tatuaggio e infine la coppa vinta al suo primo anno. Il tutto correlato da questo messaggio: “Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità”.

Mou tradito?

Dal video postato da Mourinho risalta all’occhio che sono presenti in primo piano pochissimi giocatori. A partire da Mancini, difensore su cui Mou si è speso tanto apprezzandone l’impegno e il sacrificio di giocare nonostante i tanti problemi fisici. Poi c’è Dybala il giocatore definito più volte speciale dal tecnico e che in campo fa la differenza. E poi Bove il suo “cane malato” che con Mou è cresciuto tantissimo col portoghese che lo ha blindato a Roma quando stava per essere venduto. A parte Cristante unico giocatore in risalto in una foto di gruppo e a cui Mou non rinunciava mai.

Nessun messaggio invece per capitan Pellegrini. L’allenatore ha sempre difeso ed elogiato (soprattutto il primo anno) il numero 7 romanista me nel suo messaggio d’addio nessun riferimento a quello che è stato il suo capitano che da parecchio tempo non è risultato più incisivo dentro, e fuori dal campo.