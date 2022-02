AS Roma: Mourinho numeri da esonero, ma i tifosi sono con lui

Mourinho alla Roma si sta rivelando un disastro. Oggettivamente i numeri dello Special One in giallorosso avrebbero portato qualsiasi altro tecnico all’esonero. Ma Mou è Special ed è ancora ancorato alla panchina giallorossa più stabile che mai anche e soprattutto grazie alla piazza romanista pazza per il portoghese.

Numeri da esonero

Ottavo posto in classifica, zona Champions distante sei punti, nove sconfitte, nove punti in meno di Fonseca. Questi sono i numeri di Mou al primo anno di Roma. Parametri infelici per il mago di Setubal che non riesce ad incidere sulla sua squadra che contro l’Hellas Verona ha messo in campo un’altra pessima prestazione ed è stata salvata soltanto dall’incoscienza e spensieratezza della gioventù. Il gioco non è mai stato il punto forte di Mou nemmeno ai tempi del Triplete con l’Inter, ma la sua Roma sta mostrando il peggio di sé sul piano tecnico-tattico.

A questo si aggiunge che molti giocatori sotto la gestione Mou stanno subendo un brusco calo di prestazioni e quindi di valutazioni. Fra tutti Veretout e Mancini, col primo pronto alla partenza nella prossima finestra di mercato mentre l’altro che ha trovato l’accordo sul rinnovo, è il calciatore “più cattivo d’Europa”. Borja Mayoral capocannoniere dell’ultima stagione di Fonseca è stato abbandonato e messo da parte, puntando su Shomurodov (17,5 milioni di euro e 2 gol in campionato) rivelatosi la più grande delusione del mercato giallorosso e accantonato in panchina.

Mou non sarà l’unico artefice di questa stagione ad oggi disastrosa, al netto dei torti arbitrali subiti e da una rosa non all’altezza delle aspettative, ma sicuramente è il primo colpevole con un gioco inesistente e con un nervosismo esagerato messo in campo. La dirigenza giallorossa non pensa all'esonero di Mourinho che è legato alla società con un contratto triennale da 7 milioni di euro, ma i suoi numeri sono oggettivamente negativi e da esonero.

I tifosi salvano Mourinho

L’ancora Mou a Roma l’ha gettata e fissata per bene. Per merito dei tifosi. Il popolo romanista è tutto unito attorno al tecnico portoghese. Nella giornata di ieri uno striscione dei tifosi romanisti a Trigoria affidava a Mou “le chiavi della città”. Mourinho, e questo è indiscutibile, ha ottenuto un legame viscerale con il tifo giallorosso. Il portoghese è entrato in totale empatia con i tifosi che si sentono "vittime del Palazzo”. Il portoghese si è immolato come simbolo giallorosso contro gli arbitri, non per ultimo contro Pairetto col gesto del telefono che gli costerà quasi sicuramente due giornate di squalifica. Per questi suoi atteggiamenti, gesti, parole, i tifosi amano Mourinho e puntano il dito invece sui calciatori e sulla dirigenza che non accontenta in tutto e per tutto il portoghese.

Mou ha sempre curato la comunicazione e i rapporti con i tifosi e ha fatto centro. Meno sul piano del gioco e dei risultati dove ha deluso clamorosamente. La Conference League resta l’ultima ancora della stagione romanista, per far si che diventi Special.