Siviglia-Roma, Mourinho: "Finale influenzata dall'arbitro. Resto? Sicuramente fino a lunedì"

Nel post partita Mourinho ha parlato della sconfitta della Roma nella finale di Europa League (la prima sconfitta in un atto finale per il portoghese) contro il Siviglia. Lo Special One si è concentrato molto sull'arbitraggio Taylor mentre ha glissato sul suo futuro.

Mou a Dazn inizia ringraziando la sua squadra: "Ai ragazzi avevo detto usciamo da qui con la coppa o morti, ne usciamo stanchi morti, fisicamente e psicologicamente. Sono molto orgoglioso di loro".

Poi analizza la partita e si sofferma sull'arbitraggio di Taylor che ha fatto molto infuriare il popolo giallorosso soprattutto per la direzione dei cartellini e il calcio di rigore non concesso alla Roma per un fallo di mano in area di rigore andalusa: "È stata una finale durissima, abbiamo giocato più di 120 minuti con un recupero pazzesco. Sull'influenza degli arbitri nelle nostre partite ci siamo abituati non è una novità ma in una finale europea non me l'aspettavo. Abbiamo chiuso il primo tempo con il centrocampo ammonito e loro niente. Basta guardare l’episodio di Lamela, che è lo stesso che ha tirato il rigore".

In chiusura ombre sul suo futuro. Alla domanda se resterà alla Roma nella prossima stagione Mou risponde: "Resto fino a lunedì poi andrò in vacanza. Domenica giocheremo, io non ci sarò. perchè ho il record di sanzioni nel calcio italiano che sembro un criminale".