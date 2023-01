Mourinho resta alla Roma

Sospiro di sollievo per i tifosi romanisti. José Mourinho ha detto no alle avances delle nazionali e resterà sulla panchina della Roma almeno fino al termine della stagione. Il futuro in giallorosso dello Special One dipenderà però dai risultati.

Mou dice no al Portogallo

Il matrimonio fra Mourinho e la panchina del Portogallo è stato rimandato ancora una volta. Dopo il flop al mondiale in Qatar la Federazione lusitana ha contatto Mourinho sperando di convincerlo ad accettare l'incario di rappresentare il proprio paese ai prossimi appuntamenti internazionali. Lo Special One dopo una lunga riflessione - valutava anche la possibilità di un incarico part time - ha però declinato l'offerta preferendo restare sulla panchina della Roma. Il Portogallo ha virato su Martinez, ex ct del Belgio.

Mou dice no al Brasile

Oltre al Portogallo, aveva fatto un tentativo per Mourinho anche il Brasile. La Selecao cerca il vice Tite dimessosi dopo l'eliminazione nel mondiale subita dalla Croazia. Tante i tentativi, le chiamate per convincere fra cui anche quella di Ronaldo il fenomeno che con lo Special One condivise un anno al Barcellona, quando Mou era il vice di Robson. Niente fa fare Mou ha risposto con secco no al Brasile.

Il futuro di Mourinho

Mourinho si sente ancora un allenatore di club. Questa la motivazione che sta alla base della scelto del tecnico portoghese. Lo Special One è legato alla Roma fino al 2024 con un ingaggio di circa 7 milioni (netti). Il futuro di Mou per la Roma dipenderà anche dalle ambizioni del club e dai risultati con l'allenatore che punta a lottare per traguardi importanti. La qualificazione alla prossima Champions League da parte della Roma diventa un nodo cruciale quindi anche per il futuro a Trigoria dello Special One.