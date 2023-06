Mou reagisce all'Uefa: abbandonata la Football Board

La guerra fra Mourinho e la Uefa non si ferma più. Lo scontro fra l’allenatore della Roma e la federazione europea si arricchisce con un nuovo capitolo col portoghese che lascia la Footbal Board.

La stangata della Uefa

La Uefa non ha usato i guanti con Mourinho e la Roma. Dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia, Mou si scagliò contro l’arbitro Taylor per via dei tanti e gravi errori del fischietto inglese a Budapest che hanno danneggiato la Roma. “Sei una f… disgrazia” gridò furioso lo Special One. La Uefa ha punito l’allenatore con una lunga squalifica di quattro giornate da scontare nella prossima edizione dell’Europa League (più multe al club giallorosso, divieto di trasferta per i tifosi e chiusura parziale dell’Olimpico).

La reazione di Mourinho

Mou ha subito contrattaccato. A distanza di nemmeno 24 ore Mourinho ha abbandonato la Footbal Board l’organismo Uefa coadiuvato da Boban che aveva voluto il portoghese dentro, nato da poco per cercare di analizzare il mondo del calcio con l’obiettivo di dare suggerimenti per renderlo sempre più interessante e accattivante. Il gruppo formato da esponenti illustri del calcio mondiale da (Ancelotti, Maldini, Zidane, Zanetti, Mijatovic, Koeman, Rosetti per citarne alcuni) non avrà più Mou che si è tirato indietro.

La lettera di Mou

Mourinho ha abbandonato il Football Board con una lettera indirizzata a Boban in cui spiegava il motivo e il malessere dello Special One che si sente bersaglio dell’Uefa. Questo il testo del messaggio: “Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo. Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione. Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Ceferin”.