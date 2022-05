"Ave Mou": il nuovo murale di Harry Greb dedicato a Mourinho

Josè Mourinho è entrato nella storia della Roma, anzi l'ha fatta. Lo Special One con il successo in Conference League ha regalato ai giallorossi il loro primo titolo Uefa. Un'impresa quella del tecnico portoghese innalzato a vero e proprio eroe romanista. In suo omaggio è già spuntato un nuovo murale.

Ave Mou

Dopo Mourinho in versione Vacanze Romane sulla Vespa, Harry Greb ha ritratto lo Special One come un imperatore. "Ave Mou...grazie ragazzi" questo è il titolo del nuovo omaggio dell'artista della Capitale a Mou. L'opera si trova a due passi dal Circo Massimo vicino alla stazione della metropolitana. Nel murale, Mourinho è vestito da antico imperatore romano mentre alza al cielo la coppa della Conference League.

Per lo Special One è arrivata pure una birra ad hoc del pub giallorosso 16Birra. Dopo la Specialone arriva la "Veni, Vidi, Vinci".