Mourinho al Fenerbahce, ma occhi su Roma. Il mercato in casa giallorossa

Mourinho riparte da Istanbul. Lo Special One dopo l’esonero dalla Roma si rimette in pista e lo fa col Fenerbahce e lo fa a modo suo. Infatti il portoghese avrebbe già chiesto rinforzi di primo calibro per la sua nuova squadra: Romelu Lukaku e Paulo Dybala.

Mou in Turchia

“Dal primo momento in cui ho incontrato Ali Koç (attuale presidente del Fenerbahce, ndr), ho voluto essere qui per voi. Siete un grande gruppo di fan. Volevo davvero essere qui per voi. Da ora in poi, i vostri sogni sono i miei sogni". Queste le parole di Mourinho durante la sua presentazione con il mago di Setubal che si è già calato nello spirito del tifoso turco. Ad Istanbul, Mou cerca la vittoria nel quinto paese diverso dopo i successi in Italia, Spagna, Portogallo, Inghilterra e di riportare lo scudetto in casa Feberbahce dove manca da 10 anni.

Dybala e Lukaku al Fenerbahce?

Aziz Yildrim, ex presidente del Fenerbahce (1998-2018) e attualmente in corsa alle elezioni per riprendere le redini del club di Istanbul, ha svuotato il sacco sulle richieste sul mercato Mou. Secondo Yildrim infatti lo Special One avrebbe chiesto nomi top per un attacco da rifondare. Il portoghese ha già dato il via libera alla cessione di Dzeko e punta forte su Lukaku e Dybala, suoi ex giocatori alla Roma. Big Rom come Mou, lascerà la Capitale per tornare temporaneamente al Chelsea prima di una cessione a titolo definitivo (richiesta dei Blues intorno ai 40 milioni di euro), l'argentino è tentato da un’esperienza all’estero e il suo legame con la Roma può interrompersi causa clausola per i club stranieri di 12 milioni di euro. Basterà il fascino di Mourinho per portare Dybala lontano da Trigoria?

Mou contro la Roma?

Dybala al Fenerbahce sarebbe uno scippo clamoroso da parte di Mourinho alla Roma con la quale non si è lasciato benissimo. Un dente avvelenato dello Special One che potrebbe incontrare i giallorossi nella prossima stagione in Europa League. Per farlo però il club turco non dovrà superare le fasi di qualificazioni alla nuova Champions League. Un incrocio che i tifosi della Roma vorrebbero evitare.