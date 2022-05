Mourinho esulta: la Lega anticipa Torino-Roma

Esulta la Roma. I giallorossi hanno "vinto" la battaglia fuori dal campo con la Lega Calcio riguardo l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A contro il Torino, che precede la finalissima di Conference League. Manca soltanto l'ufficialità delle carte.

#anticipatelaroma

La Roma aveva chiesto alla Lega di anticipare al venerdì la sua ultima partita di campionato in programma il 22 maggio contro il Torino. Inizialmente i vertici della Serie A non si erano espressi posticipando la decisione alla fine della 37esima giornata per voler garantire la contemporaneità delle partite delle squadre invischiate nella corsa alla qualificazione all'Europa League e Conference League (oltre i giallorossi, Lazio, Fiorentina e Atalanta).

Il club giallorosso aveva chiesto l'anticipo della partita a venerdì 20 maggio per avere maggior tempo per organizzare la trasferta per Tirana e preparare la finale di Conference League contro il Feyenoord, appuntamento a Trigoria considerato importante per la Roma ma anche per il calcio italiano in generale. Sui social sono stati tantissimi gli appelli dei tifosi romanisti che hanno chiesto l'anticipo della partita con l'hastag #AnticipatelaRoma. Fra questi anche un tweet di Lapo Elkann a favore dei giallorossi.

La decisione della Lega

Prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia (vinta dall'Inter 4 a 2 sulla Juventus) e dopo l'Assemblea di Lega svolta al Coni Lorenzo Casini presidente della Serie A ha dato l'annuncio nell'aver accolto la richiesta della Roma. Ecco le sue parole: "La Roma giocherà di venerdì come chiesto. Decisione che è stata unanime. Siamo tutti contenti che la Roma disputerà la finale della Conference League. Le altre che giocheranno per l?Europa rispetteranno il principio di contemporaneità scendendo in campo o tutte sabato o domenica, ma si deciderà dopo la penultima giornata?, ha concluso il presidente della Serie A".

Una deroga importante fatta dalla Lega alla Roma, che fa contenti i giallorossi. Adesso si aspetterà la fine della penultima giornata per stilare il programma dell'ultimo turno del campionato dove non mancheranno di certo le polemiche da parte degli altri club coinvolti nella corsa all'Europa quali Lazio, Fiorentina e Atalanta.