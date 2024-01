José Mourinho è stato esonerato

Era nell'aria e ora è ufficiale: José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. La brutta sconfitta di Milano è costata carissima al portoghese che è stato sollevato dall'incarico dopo quasi due anni e mezzo. A comunicarlo il club giallorosso pochi minuti fa.

L'annuncio

L'annuncio è stato fatto dalla As Roma nella mattinata di oggi. Decisivo il confronto nel pomeriggio di ieri fra l Friedkin e la CEO Souloukou. "Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”. Questo il saluto della Roma al proprio ex allenatore.

Il club fa sapere che a breve annuncerà il nuovo allenatore. Daniele De Rossi candidato.

Mou addio

Mourinho ha pagato le brutte prestazioni di questo suo terzo anno in giallorosso. Brutto gioco, tanto nervosismo e scarsi risultati hanno spinto la dirigenza a questo cambio di rotta. Nono posto in classifica, secondo posto nel girone di Europa League ed eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia (sconfitta nel derby) è la situazione che lascia Mourinho al suo successore.

Il suo apice sulla panchina della Roma è stata la vittoria della Conference League al primo anno, e primo successo Uefa della Roma e la finale di Budapest di Europa League persa ai rigori col Siviglia.