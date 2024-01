Mourinho esonerato: la reazione dei tifosi sui social

L’esonero di José Mourinho spacca la tifoseria della Roma. In molti vedono l’addio dello Special One come una liberazione, altri difendono a spada tratta il portoghese, in molti contestano il momento. In attesa del nuovo allenatore, con De Rossi sempre in pole, cresce il dibattito fra i tifosi e non mancano gli sfottò dei rivali.

Soddisfatti dell’esonero

I sostenitori dell’esonero di Mou portano avanti le loro tesi sul cattivo gioco offerto dalla squadra e dai risultati ottenuti in questa stagione che vedono la Roma nona in classifica, fuori dalla Coppa Italia per mano della Lazio e seconda nel girone di Europa League.

Mi dispiace per Mourinho.. Ma è meritato l'esonero https://t.co/gbYSFQzZp3 — ? Rosario Arena ? (@ArenaRosario) January 16, 2024

Provando a razionalizzare: Mourinho è arrivato al limite dell'indifendibile quest'anno e un esonero era plausibile guardando a risultati e prestazioni. Le vittorie arrivate non sono state mai pulite e alcune praticamente casuali. Sul campo, la squadra è sembrata scarica e confusa — Francesco (@franchespo) January 16, 2024

Prima di tutto, grazie.

Quella coppa - e la finale successiva - senza di lui non sarebbe mai arrivata.

Esonero sacrosanto, arrivato troppo tardi, forse. Risultati e qualità di gioco, raccapriccianti. #DeRossi fino a giugno; poi tutto su Roberto De Zerbi. #Mourinho — Zio Effe (@EffeZio) January 16, 2024

I difensori di Mourinho

La scelta di esonerare Mou non piace a tutta la tifoseria. Sono in molti infatti a non ritenere Mourinho responsabile dell'andamento della squadra contestando invece chi ha fatto il mercato e la classe arbitrale, colpevole, secondo loro di aver bloccato più volte il cammino giallorosso. Dubbi anche sul futuro allenatore con De Rossi sempre più vicino.

Pensare che DDR possa portarci in Champions, dopo una sola esperienza in panchina con esonero alla SPAL.

Ma chi li consiglia ai #Friedkin?#Mourinho — ApocaFede (@DrApocalypse) January 16, 2024

L'esonero di Mourinho è discutibile ma prendere De Rossi è da matti. Potresti rovinare definitivamente la stagione della Roma e buttare nel tritacarne una delle bandiere della Roma. Lasciate stare #DeRossi. — giulio conti (@giulioconti10) January 16, 2024

I veri colpevoli dell esonero di mourinho pic.twitter.com/EoDLFpAATY — ??? (@k1m_c01) January 16, 2024

Gli sfottò

Non mancano gli sfottò dei laziali. "Esonero moderno", ci mancherai fra i messaggi più frequenti.

E' importante mantenere certi equilibri dopo un esonero. Con #DeRossi la #Roma può così continuare ad essere una squadra di picchiatori #Mourinho https://t.co/yngRSGvz1H — Fede Noche (@fede_noche) January 16, 2024

"E' un esonero da Calcio moderno"#Mourinho — Giovanni Aquilino (@GioAquila81) January 16, 2024

L’esonero di #Mourinho è una bruttissima notizia per tutti i laziali. Credevamo in lui, era un valore aggiunto per la nostra classifica e per i futuri derby. Ciao Josè grazie di tutto, ti volevamo bene pic.twitter.com/CIofLLuTf7 — Francesco C. (@CarbonFrank) January 16, 2024

Giornata di lutto per noi laziali!



Purtroppo i #Friedkin si sono dimostrati più intelligenti di quella tifoseria di subumani.

Peccato!



In ogni caso, grazie di tutto José, lasci una società in macerie! #Mourinho #esonero #derossi #allenatore #ASRoma https://t.co/7hKgx8SMn0 January 16, 2024