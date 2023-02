Niente Mou, niente Dybala: la Roma rischia di perdere allenatore e Joya

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Salisburgo-Roma, sfida valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ma in casa giallorossa fanno discutere le parole di Mourinho e Dybala sul loro futuro a Trigoria, che non è così certo.

Il mal di pancia di Mou

Mourinho, come sua stessa ammissione, è stato vicino all’addio alla Roma a dicembre. Sul tecnico c’è stato un pressing forte del Portogallo ma alla fine lo Special One è rimasto, non se l’è sentita di abbandonare la nave a metà viaggio ma il mal di pancia del tecnico è evidente. Mou chiede da tempo un incontro ai Friedkin per discutere il suo futuro (contratto in scadenza nel 2024): “Se la proprietà vuole parlare con me a giugno perché finisce il campionato mi sembra un po' tardi” ha tuonato il tecnico durante la conferenza stampa della vigilia della partita di coppa. L’allenatore vuole e cerca conferme di un mercato importante per una Roma ambiziosa e sempre più competitiva.

Brivido Dybala

Anche Dybala segue la scia del suo allenatore. La Joya in conferenza fa tremare i tifosi giallorossi riguardo al futuro: “A fine anno non so cosa succederà. Io vorrei continuare a essere allenato da Mourinho, è uno dei migliori e voglio vincere con lui”. Sul futuro dell’argentino campione del mondo pesa la clausola rescissoria inserita nel contratto (“una questione tra i miei procuratori e il club” ha detto l’attaccante) pari a 20 milioni di euro, col suo stipendio che a giugno passerà dai 4,5 milioni attuali a 6 milioni di euro. La cifra bassa della clausola fa gola a molti club stranieri inglesi in particolar modo che osservano Dybala che tanto bene sta facendo a Roma.

Palla ai Friedkin

Il futuro della Roma è un rebus. La permanenza di Dybala, top player assoluto della squadra, passa dalla conferma di Mourinho sulla panchina giallorossa. Su Mou ci sono diverse squadre dal Psg al Real Madrid ma in particolar modo il Chelsea (club ai cui il portoghese è legatissimo). Il futuro di Mourinho sulla panchina della Roma non è legato a motivi economici ma al piano di sviluppo che i Friedkin hanno in mente per la squadra. Importante per Dybala e per Mourinho, e per la società, sarà la qualificazione in Champions League. Un piazzamento fra le prime quattro darebbe ossigeno ai giallorossi, ma programmare il futuro di Joya e Special soltanto a fine campionato rischia di essere troppo tardi.