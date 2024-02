Mou all'attacco dei Friedkin: "Eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco"

Mourinho torna a parlare de lo fa, come al suo solito, senza peli sulla lingua. Lo Special One senza troppi giri di parole lancia un attacco diretto ai Friedkin, rei di averlo esonerato dalla Roma ormai un mese fa.

L’esonero di Mou

I Friedkin hanno deciso di esonerare Mourinho lo scorso 15 gennaio. La proprietà americana non gradiva lo scarso gioco offerto dal tecnico ma soprattutto le sue uscite polemiche e la situazione in cui navigava la squadra. Infatti il vate portoghese ha lasciato i giallorossi noni in classifica, secondi nel girone di Europa League con Slavia Praga, Sheriff e Servette (e quindi agli spareggi con il Feyeoonord, qui le probabili formazioni) e fuori dalla Coppa Italia dopo aver perso il derby contro la Lazio (quarta sconfitta nella stracittadina in sei incontri, ndr). Al suo posto i Friedkin hanno scelto De Rossi.

L’attacco di Mou

L’ex allenatore della Roma, adesso senza squadra, sul sito inglese football.com ha parlato delle coppe europee. “Stanno le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA” – scrive Mou. Il colpo secco non manca ad arrivare: “Io non ci sarò a queste fasi finali di coppe europee, non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco”.

Parole dure di Mourinho e di cui ancora nella Roma giallorossa si parla con tanti tifosi ancora legati al portoghese e contro la società che ha deciso per l’esonero.