Zaniolo della discordia, Mourinho attacca Candela. Il francese: "Non volevo fare polemica"

Nonostante la vittoria contro il Genoa e il passaggio del turno in Coppa Italia, José Mourinho non si rilassa e anzi parte all'attacco di una bandiera giallorossa: Vincent Candela. Lo Special One non le manda a dire al francese che poi cerca di placare gli animi sui social.

Lo sfogo di Mou

La Roma ha superato per uno a zero il Genoa, gol di Dybala, ed è avanzata ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà la vincente di Napoli-Cremonese. Al termine dei 90' minuti Mou difende i suoi giocatori in particolar modo, Zaniolo che al netto dell'ennesima prova negativa ha ricevuto alcuni fischi dai tifosi: "La Roma dà sempre il massimo, per questo il mio affetto è ai miei ragazzi. Ho imparato da bambino, anche se tra una settimana ne faccio 60, che quando dai il massimo non sei obbligato a dare di più. Poi giochi bene, benissimo oppure non tanto bene. Ma un mio giocatore che dà il massimo ha sempre il mio affetto. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stato sentire qualche fischio a Zaniolo".

Poi Mou attacca senza troppe maschere Candela: "Ma quando c'è una persona che prende uno stipendio dalla Roma e dopo davanti ai microfoni fa critica a un giocatore, apre la porta e le persone ascoltano gente che ha una storia nella Roma. La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi ascolta. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno".

Perchè l'attacco a Candela?

Perchè Mourinho ha attaccato Candela? Il francese campione del mondo nel 1998 e campione d'Italia con la Roma nel 2001 in una recente intervista aveva detto: "Mourinho? Si può fare meglio, però è un vincente e fa uscire il 200% dalle sue squadre. Da Zaniolo mi aspetto di più: può fare più gol e assist". Poche parole della bandiera giallorossa sulla stagione negativa di Zaniolo e poco brillante della Roma, sono bastati a far scattare al contrattacco lo Special One.

Il post di Candela

Vincent Candela, tifoso della Roma e legatissimo ai tifosi e ai colori giallorossi è subito intervenuto suoi social dopo l'attacco di Mourinho. "Buona sera a tutti. Questo post mi ha sorpreso non credo e non penso che la gente hanno fischiato Niccolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa …a volte quando mi chiedono posso dire la mia sulla Roma però sempre con grande rispetto e amore per questa società squadra allenatore e popolo Romanista. Non volevo fare polemica.non mi appartiene.un abbraccio a tutti è sempre forza Roma". L'ex calciatore ha poi pubblicato una storia con protagonista Dybala e scritta: "Grazie campione grazie Roma".

Basterà questo per placare Mourinho?