Quarant'anni di Derby: le foto più belle della stracittadina a Trastevere

Nella Capitale ogni occasione è buona per parlare di Derby. Roma e Lazio si dividono il tifo della Città Eterna e si danno battaglia sul campo e sugli spalti. In questa stagione le stracittadine sono state due, con una vittoria a testa per giallorossi e biancocelesti (dominio romanista nel femminile fra andata e ritorno). Ma oltre al campo c'è di più: il tifo.

La mostra

Proprio in omaggio allo spettacolo del Derby, dal 27 giugno al 4 luglio in Via del Moro 49 a Trastevere in una galleria fotografica sarà esposta una mostra sulla stracittadina. Quaranta foto (20 Roma, 20 Lazio) di Giuseppe Calzuola che racchiudono più di quarant'anni di Derby. Calzuola (classe 1936) è un fotografo sportivo che per più di quattro decenni ha seguito col suo obiettivo il pallone sui campi da gioco, compresi ben cinque mondiali da Spagna 1982 a Francia 1998. "Questa è una mostra che dedico al vero tifoso, quello che si ricordo ogni minimo particolare di ogni Derby" - dice il fotografo. Le foto saranno acquistabili al prezzo di 50 euro.

I campioni e le curve

Tanti i campioni fotografati e che si potranno ammirare alla mostra: da Chinaglia a D'Amico, da Falcao a Di Bartolomei, da Conti a Giordano e dai più recenti Totti e Nesta. Ma soprattutto il tifo, le curve. Infatti su questo preme tanto il fotografo ovvero sull'atmosfera della sfida della Capitale, la tifoseria punto centrale e focale del Derby. "I Derby sono caldi. Striscioni, coreografie bellissime e beato chi fa la più bella. Amavo l'atmosfera del Derby, certo poi a seconda del risultato arrivavano i danna da una delle parti, ma era uno spettacolo bellissimo".

Infatti fra le foto di Calzuola non si trovano soltanto quelle scattate ai campioni del Derby ma anche alle curve dallo storico "Non mollare mai" della Curva Nord ai "Figli di Roma - capitani e bandiere" del 2015 della Curva Sud.

Una mostra per i tifosi, romanisti e laziali, per rivivere insieme partite che fanno della storia, sportiva e non, della Città.