Morandi-Pescatori Ostia 0-2: Vecchio e Marzi decidono il Derby

La Pescatori Ostia vince per due a zero in trasferta il derby contro il Morandi nella partita valida per la 27esima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

Il primo tempo è un dominio della Pescatori Ostia che la sblocca al 35esimo con Vecchio che dalla distanza col destro mette il pallone all'incrocio. Un tiro clamoroso del classe '93 che calcia praticamente da fermo. Nella ripresa il canovaccio non cambia, la Pescatori spinge, crea tante occasioni e trova il raddoppio con Marzi che trova la deviazione vincente su azione da palla inattiva. Di Alesi l'unica occasione del Morandi ma Verdecchia si supera e para. La Pescatori poi sfiora più volte in contropiede con Bucri il terzo gol che però non arriva. Nel finale doppio rosso, uno per parte. Infatti vengono espulsi Massa del Morandi e Caruana della Pescatori.

La classifica

Con questa vittoria la Pescatori Ostia sale a quota 40 punti, Morandi fermo a 33.