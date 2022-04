Morandi-DuepigrecoRoma 1-2: Dipilato e compagni sbancano l'Anco Marzio

Vince ancora la DuepigrecoRoma che sbanca l'Anco Marzio, chiuso al pubblico, casa del Morandi per due a uno nella ventitreesima giornata del Girone C.

La partita

La DuepigrecoRoma parte subito forte. Il gol che rompe gli indugi arriva al minuto dieci e porta la firma di Dipilato. Germoni ruba palla a centrocampo arriva sul fondo e mette una palla al centro per Dipilato che di testa non sbaglia. Al 30esimo arriva il raddoppio della DuepigrecoRoma. Il gol arriva su sviluppi di corner con un altro colpo di testa questa volta di Galderisi. Al 37esimo prova ad accorciare le distanze il Morandi: cross dalla sinistra e deviazione sotto porta del numero 8 ma uno strepitoso Antonelli evita il gol. La rete del Morandi è però solo rinviata e arriva allo scadere del primo tempo sfruttando uno svarione della difesa ospite. La Duepigrecoroma nella ripresa non rischia nulla ma anzi flirta con la terza rete che non arriva. La più grande occasione capita fra i piedi di Anastasio che dalla distanza non trova il gol per poco.

La classifica

La DuepigrecoRoma con questa vittoria sale a quota 39 punti e mette nei guai il Morandi fermo a quota 29.