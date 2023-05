Monza-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Mercoledì 3 maggio la Roma alle ore 21:00 scenderà in campo all’U-Power Stadium contro il Monza per la 33esima giornata di Serie A. I giallorossi in piena lotta per la Champions League sono al quarto posto della classifica a pari punti (57) con le milanesi e sono reduci dal pareggio casalingo contro il Milan. I brianzoli formazione rivelazione di questa stagione navigano al decimo posto con 44 punti. L’andata terminò 3 a 0 per la Roma con i primi gol in giallorosso di Dybala.

Monza-Roma, le ultime di formazione

Emergenza in casa Roma. Fra infortuni e squalifiche, Mou dovrà fare la conta in tutti i reparti. In difesa ai forfait di Llorente e Smalling si aggiunge Kumbulla (stagione finita). Nel trio difensivo insieme a Mancini e Ibanez si aggiungerà Celik. A centrocampo mancherà per squalifica Matic, al suo posto Bove con Cristante, sulle corsie esterne Spinazzola e Zalewski. Sulla trequarti Pellegrini insieme ad El Shaarawy con Abraham punta. Convocato ma disponibile con prudenza Dybala in vista del big match contro l’Inter del turno successivo. Dalla panchina anche Wijnaldum. Verso la non convocazione Belotti per un problema alle costole.

Palladino schiererà l’undici tipo contro i giallorossi. In porta ci sarà Di Gregorio, mentre guiderà le operazioni a centrocampo Pessina. In attacco spazio all’ex Caprari.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi; Caprari, Petagna. All.: Palladino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Monza-Roma, dove vederla

La partita fra Monza e Roma sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati dovranno collegarsi tramite app Dazn su smart tv oppure collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.