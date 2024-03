Monza-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Sabato 2 marzo alle ore 18:00 la Roma giocherà all’U-Power Stadium contro il Monza per la ventisettesima giornata di Serie A. Sfida da non sbagliare per gli uomini di De Rossi, visti i tanti incroci per la lotta in Champions League in questo turno di campionato, che arriva prima dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton.

Monza-Roma, le ultime di formazione

DDR torna alla difesa a quattro. Davanti a Svilar, eroe contro il Feyenoord, ci saranno Mancini e N’Dicka favorito su Smalling e Huijsen. Terzini agiranno Kristensen a destra, visto l’infortunio di Karsdorp e Spinazzola a sinistra. In mezzo al campo Pellegrini, Cristante e Paredes con Bove che parte dalla panchina. In attacco torneranno titolari Lukaku ed El Shaarawy (match winner dell'andata). Non si tocca Dybala in stato di grazia e reduce dalla tripletta rifilata al Torino.

Palladino non potrà contare su Ciurria alle prese con un fastidio al ginocchio. In attacco unica punta Djuric. Diga di centrocampo composta da Gagliardini e Pessina.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Caldirola, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni; Djuric. All.: Palladino.

Roma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All.: De Rossi

Monza-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Monza e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.