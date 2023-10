Monza-Roma Primavera 2-3: Cherubini e doppio Mlakar, giallorossi quarti

La Roma batte per tre a due il Monza nell’ottava giornata del campionato Primavera. I ragazzi di Guidi giocano una bella partita a viso aperto contro i brianzoli sotto il diluvio. A trascinare i giallorossi alla vittoria capitan Cherubini, che ha debuttato in Prima Squadra in Europa League e Mlakar. L’attaccante sloveno sigla una doppietta mettendo a referto gli attesissimi primi gol in questo campionato. Vittoria importante per la Roma che compie un gran balzo in classifica salendo al quarto posto a quota 14 punti, alle spalle della Lazio e delle milanesi Inter e Milan (0-0 contro i rossoneri una settimana fa).

Monza-Roma, la cronaca

Al 4’ occasione per il Monza con Fernandez, bravissimo Marin a dire di no. Cherubini al minuto 29 porta in vantaggio la Roma: il capitano della Primavera romanista trova un gran destro dal limite dell’area che non lascia possibilità di replica a Mazza. Al 44esimo il pareggio del Monza con un mancino dentro l’area di Berretta. Al 54esimo la Roma torna in vantaggio con Mlakar che col mancino si mette in proprio e col mancino batte Mazza. L’attaccante sloveno sorprende la difesa avversaria al 62esimo e sigla il 3 a 1. All’83esimo Mazza si esalta su Cherubini che dopo il doppio passo ha sfiorato la doppietta. All’86esimo il Monza riapre la partita con un colpo di testa di Ferraris che anticipa Plaia.

Tabellino e pagelle

Monza (4-3-1-2): Mazza 6; Zoppi 5,5, Kassama 5,5, Brugarello 5,5, Capolupo 6; Lupinetti 5, Colombo 5,5 (dal 70’ Marras 6), Dell'Acqua 5,5 (dal 63’ Antunovic 6); Berretta 6,5; Fernandes 6,5, Ferraris 7. All.: Lupi 6,5

Roma (4-3-3): Marin 6,5; D’Alessio 5,5, Keramitsis 6 (dall’82’ Plaia 5), Golic 6,5, Ienco 6,5; Pisilli 6, Vetkal 5,5, Pagano 6,5; Costa 6,5 (dal 69’ Mannini 6), Mlakar 8, Cherubini 7. All. Guidi 6,5

Marcatori: 44’ Berretta (M), 86’ Ferraris (M); 29’ Cherubini (R), 54’, 62’ Mlakar (R)

Ammoniti: Lupinetti (M), Zoppi (M); D’Alessio (R)

Arbitro: Allegretta

I top e flop giallorossi

Mlakar 8: Primi due gol in campionato per lui pesantissimi che valgono i tre punti alla Roma.

Cherubini 7: Festeggia alla grande il debutto in Prima squadra. Un gol e tanta qualità.

Ienco 6,5: Bella prova del terzino romanista. Attento dietro, pericoloso in avanti.

Plaia 5: Entra a freddo e si vede. Bruciato da Ferraris in occasione del gol.